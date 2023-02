El preu del carburant es modera, però segueix per sobre del 2022

El preu mitjà del carburant va experimentar una davallada d’entre el 2 i el 2,5 per cent al gener respecte al mes de desembre. La moderació dels preus va continuar tot i que va ser menys acusada que la del desembre respecte al novembre anterior. En tot cas, el cost dels carburants segueix per sobre del de fa un any. La diferència és especialment important en el cas del gasoil. Al gener els conductors el van pagar un 21% més car que el gener del 2022. En el cas de la gasolina, la diferència s’escurça al 7%.



