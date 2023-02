Demòcrates és l'única candidatura a Canillo i lluitarà contra l'abstenció

La formació ‘taronja’ confia a mobilitzar el vot per a la circumscripció nacional

Els demòcrates no comptaran enguany amb cap competidor a la circumscripció territorial de la parròquia de Canillo. Demòcrates per Andorra (DA) és l’única candidatura i el primer lloc de la llista l’ocupa l’excap de gabinet del cap de Govern Guillem Casal, mentre que el segon és l’exconseller Jordi Jordana. Els suplents són Meritxell Alcobé, Lluc Pol i Marion Claude. Ara bé, encara que Casal i Jordana ja tenen assegurat el càrrec com a consellers generals, el repte que afronta el partit és frenar un probable increment de l’abstenció.



“Aquesta situació en cap cas ens desmotiva”, assegura Casal. Explica que des del