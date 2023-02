Demanen dos anys condicionals per llogar el pis que tenia arrendat

Actualitzada 14/02/2023 a les 12:25

El Ministeri Fiscal demana dos anys de presó condicional i una multa de 3.000 euros per a un home que va llogar un pis que tenia arrendat. Durant el judici al Tribunal de Corts celebrat aquest matí, l'acusat ha reconegut que va fer creure a un altre home que el pis era de la seva germana, i van pactar una renda mensual de 400 euros i una fiança de 800 euros. Des del primer moment ha assegurat que es penedeix dels seus actes, i que va fer-ho perquè la seva família no passava per una bona situació econòmica: "No teníem ni per menjar".La persona perjudicada, a la qual l’acusat va llogar el pis, ha demanat que se li tornin els 800 euros de fiança. Abans de la vista oral, el processat ha retornat 100 euros argumentant que no té recursos econòmics suficients per pagar més. La defensa considera aquest fet com un atenuant i demana 12 mesos presó condicionals, el pagament de les costes processals causades, i pagar al perjudicat els 700 euros que queden de la fiança.