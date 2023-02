El Constitucional veu una convicció prèvia al judici del president del Tribunal de Corts

El Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el recurs interposat per una persona que va ser condemnada a nou anys de presó per un delicte major d’agressió sexual constitutiu de violació en grau de temptativa i a una indemnització a la víctima de 8.000 euros, juntament amb una acusada condemnada pel mateix cas a cinc anys de presó condicional. La decisió de l’Alt Tribunal anul·la la sentència del maig del 2022 del Tribunal de Corts i la del 15 de setembre del mateix any de la sala penal del Tribunal Superior de Justícia, i retrotreu les actuacions davant del primer perquè