Accident múltiple davant l'Estadi Comunal

Actualitzada 14/02/2023 a les 15:22

Els serveis d'emergència estan atenent els ferits que ha provocat un accident múltiple que s'ha produït passades les dues de la tarda davant l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella, a la General 1. En el xoc s'han vist implicades dues motocicletes i dos vehicles que circulaven per l'avinguda Salou. Testimonis dels fets indiquen que una de les motos hauria perdut el control en patinar sobre la calçada, el que hauria provocat les topades posteriors.El sinistre està provocant retencions i s'ha tallat el carril central de la via per facilitar la feina dels serveis d'emergència, segons han informat des de Mobilitat.