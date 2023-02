Yen-Yu Tseng, primera resident de Faber Andorra al 2023

Actualitzada 13/02/2023 a les 13:03

Ha arribat la primera de les sis residents que faran estada a Faber Andorra durant 2023. Es tracta de l'artista tèxtil taiwanesa, Yen-Yu Tseng, que estarà fins al 27 de febrer treballant amb el seu projecte 'La Massana 1-10'. El disseny combina la seva innovadora tècnica en l'art tèxtil i els titelles, i pretén fer una sèrie d'escultures de roba sobre personatges que viuen a la Massana, que l'artista crearà a partir de la memòria del col·lectiu local i de la seca experiència com a resident."La Massana 1-10" formarà part d'un projecte més gran que l'artista està produint actualment a diferents llocs del món gràcies a estades a residències d'artistes i realitzacions d'exposicions internacionals. Embolcalla les històries personals del col·lectiu i la memòria local com a diverses petites figures de tela. Aquesta és una manera d'experimentar, comunicar, pensar i intercanviar les connexions entre les persones i el paisatge, i amb la noció de memòria, història o narració conjunta.Finalment, exposarà fins al 26 de febrer a la galeria Taranmana la seva instal·lació d'art tèxtil Balance durant la darrera setmana de la mostra afegirà també les escultures de 'La Massana 1-10' creades durant l'estada a la residència.En la mateixa líniaque van seguir les residències anteriors, està previst que l'artista impulsi diverses activitats per apropar l'obra als ciutadans. Per una banda, durà a terme tallers a les escoles del país per ensenyar als alumnes a crear joguines amb roba reciclada amb l'objectiu de fer-los reflexionar sobre el reciclatge tèxtil.