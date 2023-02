Les reconversions tenen un valor de 96,5 milions d’euros a retornar en un màxim de 7 anys

El procés de prestamització dels crèdits tous oferts pel Govern ha acabat amb 831 reconversions, segons va informar la setmana passada l’executiu. Així, aquestes empreses –les quals van rebre un ajut econòmic per fer front a la situació de la pandèmia– van aconseguir el vistiplau per poder reconvertir el seu crèdit en un préstec, ampliant així el termini per poder retornar la quantitat. Les entitats implicades havien de presentar un pla de viabilitat, el qual havia de ser supervisat pel Govern per evitar que s’allargués d’una manera excessiva en el temps el retorn del crèdit, per passar el crèdit a

