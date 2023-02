Un accident a la C-14 a Organyà genera fins a tres quilòmetres de retencions

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:24

La circulació d’entrada i de sortida del Principat es va veure afectada durant el dia d’ahir per un accident a Organyà i per la sortida de turistes. Pel que fa a l’accident en territori català, el servei de Trànsit es va veure obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa obligant a buscar una ruta alternativa per carreteres secundàries. Així, el sinistre, que es va produir cap a dos quarts de set del vespre, va succeir al punt quilomètric 164-167 de la C-14. Arran de l’incident també es van formar cues a Ponts, en sentit sud cap a Lleida.Pel que fa a l’habitual sortida de turistes en direcció a Espanya, el Principat també va registrar problemes de mobilitat al matí i fins a última hora de la tarda per l’aglutinament de vehicles en direcció al país veí del sud. La situació va causar fins a dos quilòmetres de retencions a la frontera hispanoandorrana. A més, el departament de Mobilitat també va informar de cues a l’entrada d’Encamp en sentit sud, així com a la CG 4, d’entrada a la Massana, també en sentit sud.