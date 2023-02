El número de telèfon facilitat per denunciar casos d’assetjament ha rebut dues trucades

L’assetjament escolar continua sent una realitat i cada any se’n detecten nous casos. Durant aquest curs 2022-2023 (fins al gener del 2023) s’han registrat set casos d’assetjament a les aules. Dos dels expedients ja s’han tancat, i els altres cinc són oberts i en via de solució, segons informen les fonts governamentals.



El darrer curs 2021-2022 es van notificar un total de 21 casos, repartits entre els tres sistemes educatius que operen al país. El 80% d’aquestes denúncies feien referència a alumnes que cursaven segona ensenyança i la majoria de víctimes, el 60%, van ser del gènere masculí. Entre els tipus