Protocol amb Espanya per a la col·laboració en el servei públic

Actualitzada 13/02/2023 a les 17:51

La secretària d'Estat de Funció Pública, Lara Vilamala, ha signat avui un protocol d'entesa per a la col·laboració en l'àmbit del servei públic amb la directora de l'Institut Nacional d'Administració Pública d'Espanya (INAP), Consuelo Sánchez. La voluntat del protocol és promoure l'intercanvi d'experiències, coneixements i innovació, així com afavorir l'intercanvi de funcionaris entre els dos Estats, segons indica l'executiu.El text signat inclou la identificació d'àrees de possible col·laboració com ara govern electrònic, gestió de la informació pública, formació de directius, transparència i innovació en la gestió pública. El protocol té una vigència inicial de tres anys i es prorrogarà automàticament per períodes de tres anys consecutius.