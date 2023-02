Baró afirma que l'absència de Terceravia és un “impacte”

Actualitzada 13/02/2023 a les 10:55

Les formacions polítiques compleixen des de primera hora del matí amb el tràmit de presentar les candidatures per a les eleccions del 2 d'abril. Uns dels més matiners han estat els demòcrates que han acudit a les 10 del matí a fer oficial la llista que encapçala Xavier Espot. L'expresident del grup parlamentari demòcrata Ladislau Baró i el ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, han estat els encarregats de presentar els avals de la llista nacional conjunta de Demòcrates i Ciutadans Compromesos.Baró ha manifestat que l’absència de Terceravia “és un impacte” si bé no ha volgut valorar l'impacte electoral que podria tenir. Rossell ha apuntat que la candidatura que lidera Espot "ha buscat arribar a situacions d’entesa entre les faccions del país”Mitja hora abans al comú d'Andorra la Vella la cònsol major, Conxita Marsol, ha presentat la carta de renúncia al càrrec per encapçalar la territorial demòcrata per als comicis. Marsol ha entregat la dimissió al cònsol menor, David Astrié, que es convertirà en el nou cònsol major de la capital.