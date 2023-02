Actualitzada 13/02/2023 a les 10:43

Judith Pallarés vol aconseguir grup parlamentari amb Acció. Així ho ha assegurat la candidat massanenca en la presentació dels avals per a les tres candidatures que finalment presentarà la nova formació: Escaldes, La Massana i la llista nacional.En aquest sentit, la ministra en funcions ha apuntat que des de DA "se’ns ha ofert per cortesia parlamentària la cessió d’un conseller si fos necessari".En total, els escindits de L’A han presentat unes 350 signatures per a la llista nacional.