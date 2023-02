El canvi legislatiu que intensifica els controls entrarà en vigor les properes setmanes

El Govern ha obert quatre expedients per un presumpte mal ús de la història clínica compartida que es va aprovar a final del novembre del 2017. Tots quatre han estat arxivats, segons dades facilitades per l’executiu. A final del 2019 ja es va notificar que Salut havia tancat dos dels quatre expedients oberts a professionals de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell sense interposar cap sanció als implicats. En concret, s’havien obert expedients a un metge, un auxiliar d’infermeria i dues administratives que se sospitava que havien accedit a l’historial clínic de pacients per motius aliens a la seva tasca professional.