Actualitzada 13/02/2023 a les 20:52

Josep Maria Mangot i Canals ha guanyat el primer premi de la categoria d'adults del concurs de contes de Nadal. L'obra 'El pessebre dels Jordis' ha estat destacada pel jurat per ser un conte "delicat, ben redactat, en el qual un pessebre tradicional pren vida i transmet emoció i tendresa", segons indica Govern. En la mateixa categoria, el conte 'Humà gat' de Liliana Cacais ha estat seleccionat com a finalista.En la categoria juvenil, el primer premi ha estat desert i l'obra 'Un Nadal transformador' d'Elsa Giribet ha estat premiada com a finalista. El jurat ha destacat que és una història "ben redactada amb un protagonista que es va superant gràcies a l'esperit de Nadal". En la categoria infantil, el guanyador ha estat Pol Bescós amb el conte 'Especial s'escriu en plural'. Els membres del jurat destaquen l'originalitat de la història, protagonitzada per una peça de Lego. L'obra 'El llibre màgic' d'Emma Mora ha estat escollida com a finalista.Finalment, en la categoria alevina el primer premi ha estat per 'Un poema per Nadal' de Jana Ribera i la finalista ha estat Mariona Pérez amb 'Un Nadal inesperat'.Els finalistes s'enduen un val de compra per valor de 250 euros i els guanyadors guanyen un val per un viatge a escollir per valor de 250 euros en les categories d'alevins i infantils, de 500 euros per a la categoria de juvenils, i de 1.000 euros per a la categoria d'adults.L'entrega de premis ha tingut lloc aquesta tarda al Centre cultural la Llacuna. La 35a edició del concurs ha comptat amb un total de 102 exemples presentats, dividits en 48 en la categoria d'alevins, set en la categoria juvenil i 24 en la d'adults. El jurat d'aquesta 35a edició han estat Cèlia Realp, Maria Cucurull i Sara Miró.