Ferit un home en un accident de cotxe a Incles

Actualitzada 13/02/2023 a les 06:21

El cos de bombers es va haver de desplaçar ahir al matí a Incles, després de produir-se un accident de cotxe en aquesta zona del país. Els fets van passar concretament a la carretera general 2, en el punt quilomètric 16,6. L’avís es va donar pocs minuts després de les 8.30 hores del matí quan un turisme Toyota AVENSIS, matrícula del Principat, i una furgoneta Peugeot BOXER, matrícula espanyola, van col·lidir. De l’impacte, un home resident, de 58 anys, va resultar ferit. Arran de l’avís, tant el cos de bombers com el cos de policia es van desplaçar fins al lloc dels fets per retirar el vehicle de la calçada, després que l’impacte el deixés fortament malmès. La situa-ció va provocar retencions a la zona i el cos de policia va haver d’habilitar un pas alternatiu per als vehicles que circulaven per la zona. La situació va tornar a estar normalitzada a les 10.15 hores.