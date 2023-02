Actualitzada 13/02/2023 a les 20:10

La plataforma sindical entrarà demà a les onze del matí el recurs a Govern per demanar que en l'augment generalitzat del 3% de les graelles salarials es tingui en compte el complement de millora. Els sindicats consideren que en l'augment també s'hauria de tenir en compte aquesta prima incorporada al salari, ja que el fet de no incloure-la significaria una baixada en la posició retributiva dels funcionaris de l'administració general i de justícia.En reunió amb Govern, els funcionaris van exposar la seva discrepància i els representants de l'executiu van defensar que el complement no s'ha de tenir en compte entre els conceptes salarials sobre els quals s'aplica l'increment. Els sindicalistes van reclamar aleshores un aclariment per escrit que no han rebut, i passats ja més de quinze dies d'aquesta petició, consideren que Govern ha optat pel silenci administratiu, raó per la qual la plataforma ha decidit interposar el decurs.