Elrow ven les 8.000 entrades i 3.300 acompanyades de forfet per esquiar

Grandvalira aposta per la música per “completar l’experiència” que s’hi ofereix

Grandvalira vol que la música sigui un complement a “l’experiència que s’ofereix” i que permeti arrodonir una jornada d’esquí. Així ho va explicar el director general de Grandvalira, Juan Ramón Moreno, que va assegurar que “és un fet que ja està succeint en el món de l’esquí, no som els únics que estem fent aquesta aposta; però és veritat que hi ha una sèrie d’estacions que ens estem posicionant d’una manera estratègica”. Així, festivals com l’elrow (que se celebrà del 30 de març al 2 d’abril) tenen com a objectiu convertir l’estació d’esquí en un espai per “gaudir d’una experiència