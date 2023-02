Actualitzada 13/02/2023 a les 06:27

La plataforma pel ferrocarril a Andorra, AndRail, estarà disponible dissabte vinent, 18 de febrer, per a les persones interessades a conèixer el projecte del tramvia al país. A més a més, a les xarxes socials van fer una crida per recollir signatures per al manifest en favor d’aquest projecte.