“Per governar calen pactes; no cal aquesta disgregació”

La síndica fa balanç de la legislatura, marcada per la covid amb un centenar de textos aprovats i demana als partits “escoltar-nos de veritat”

L’endemà de la convocatòria electoral, la síndica, Roser Suñé, fa valoració d’una legislatura marcada per la Covid i per un final amb una important acumulació de textos al Consell General.



Sap què farà el dia 3 d’abril?

Doncs, descansar. Tot i així, encara caldrà fer el traspàs, a més, hi ha quinze dies hàbils abans de la configuració del nou Consell. Després tocarà retornar a la meva vida.



Tenia ganes ja d’eleccions?

Sabíem que serien aquesta primavera. Sempre hi ha un període final en què s’accelera tot. Sempre hi ha aquest rerefons que saps que s’està acabant.



Com ha estat aquest tram final on la