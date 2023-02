L'A anirà amb DA a Sant Julià, Ordino i Andorra la Vella

Actualitzada 12/02/2023 a les 21:01

Els “renovats” Liberals, tal com ha assegurat el líder del partit i número u a la llista nacional, Josep Maria Cabanes, han ratificat aquest vespre l’acord amb DA.Així, L’A farà tres llistes territorials conjuntament amb la formació de Xavier Espot, assegurant-se el segon i quart lloc de la llista a Sant Julià de Lòria -on hi aniran Eva Puig i Josep Maria Manubens-, Andorra la Vella -on Víctor Pintos anirà tercer a la llista i David Ferriz cinquè- i a Ordino -on Marc Galabert serà el primer suplent-.Pel que fa a la llista nacional, la número dos serà Maribel Lafoz i Jaume Bonell el número tres.