El PS vol convertir els comicis a Ordino en un plebiscit contra Grifols

Actualitzada 12/02/2023 a les 06:19

El PS vol convertir les eleccions a la parròquia d’Ordino en un plebiscit en contra de Grifols. Amb aquest objectiu, el comitè parroquial socialdemòcrata va votar per unanimitat pactar amb el partit d’Enric Dolsa a la territorial. L’objectiu és clar: sumar forces per frenar l’arribada de la farmacèutica i deixar de banda les diferències en les altres qüestions que els separen de X’Ordino. El partit de Pere López és conscient que és un dels pactes més polèmics dels comicis per les divergències ideològiques de les dues formacions i que, a més, ha acabat deixant fora de l’equació SDP. Amb tot, el partit vermell va encarregar als comitès locals que busquessin la millor estratègia a cada parròquia prèviament a l’acord amb els progressistes i el d’Ordino va votar aquesta setmana per unanimitat concórrer amb Jean Michel Armengol i Pere Mas a la llista territorial. Els socialdemòcrates ordinencs estan convençuts que el projecte és dolent per a la parròquia i que cal unir forces per frenar-lo.El pacte global entre PS i SDP tampoc no serà vigent a Encamp, on el partit de Pere López ha tancat un acord amb Agrupament Encampadà. Cap dels dos pactes, ni el d’Encamp ni al d’Ordino, ha agradat a la formació de Jaume Bartumeu perquè entén que els dos partits parroquials en qüestió no comparteixen la ideologia progressista de l’entesa a nivell nacional. Amb tot, les diferències a les dues parròquies no fan perillar l’acord a nivell nacional.Inicialment SDP havia d’ocupar el número dos de la llista territorial a Encamp amb Marta Pujol (PS) i Aaron Comella (SDP). L’acord amb Agrupament Encampadà, però, va fer saltar el nom progressista per incloure Susagna Venable. Un pacte que inicialment no garantia el vot de Venable a favor d’una eventual investidura de Pere López. En un comunicat conjunt entre PS i Agrupament enviat ahir, però, s’aclaria que, donat el cas, la consellera encampadana donarà suport al PS i “en cap cas” votarà a favor del candidat demòcrata.A la resta de parròquies, els noms són clars i compartits amb SDP. A Escaldes, el tiquet el lideraran David Pérez i Elisabet Zoppetti; a Andorra la Vella, Quim Miró i Marian Sanchiz; i a Sant Julià, Gerard Alís i Josep Roig. El PS tampoc no descarta encara ser present també a la Massana i està intentant tancar-hi una llista d’última hora.