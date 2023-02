El MoraBanc Andorra perd la Copa Princesa d’Astúries després d’una mala segona meitat

El MoraBanc Andorra va tenir-ho a prop, força a prop, però no va poder endur-se la Copa Princesa d’Astúries després de caure contra el Zunder Palència 74-69 en un duel que no es va acabar de decidir gairebé fins a l’últim instant. L’inici tricolor va ser seriós, guiat per un espectacular Micah Speight amb 18 punts a la primera meitat, per arribar a manar per 13, però una mala segona meitat, especialment a l’últim quart, va acabar condemnant els homes de Natxo Lezkano.



El partit va estar aturat gairebé una hora al descans després que es trenqués el tauler d’una de