Calçotada amb salsa d'eleccions

Cua llarguíssima al Prat Gran d’Escaldes-Engordany per aconseguir una de les 800 racions de calçots que hi havia preparades per repartir entre els assistents. “El temps ens acompanya i espero que alguna ració sobri, si no, voldrà dir que hem fet curt i ens criticaran”, va assegurar ahir el president de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, Jaume Ambor, que va recordar que ara fa dos anys, quan es va dur a terme la calçotada en cotxe –es van repartir els calçots per les restriccions–, van fer curt.



“Hem arribat a les set del matí per començar a preparar el foc i descarregar