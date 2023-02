Una baralla per venda de cocaïna acaba amb tres joves detinguts

Els compradors agredeixen el ‘camell’ en un restaurant en sentir-se estafats

Una discussió motivada per una venda de cocaïna ha acabat aquesta setmana amb tres joves detinguts, els dos compradors per agredir el camell i aquest per un presumpte delicte contra la salut pública, per la venda de petites quantitats de droga. Els fets es van desencadenar la matinada de dimarts a dimecres quan els tres implicats van protagonitzar una baralla en un restaurant del Pas de la Casa. Dos no residents de 24 i 25 anys van comprar cocaïna a un resident de 22 anys però es van sentir estafats i el van acabar agredint i provocant danys al local,