Laia Ferré, nova presidenta d'Acció Feminista

Actualitzada 11/02/2023 a les 12:20

Laia Ferré va ser elegida ahir nova presidenta d'Acció Feminista, en l'assemblea general celebrada a la Llacuna. La nova junta es completa amb Elisabet Royuela com a secretària, Meritxell Blanco com a tresorera i cinc vocals: Clàudia Campos, Maricel Blanch, Clara Fernández i Lucía Rivero. L'elecció es va prendre per unanimitat, segons informa l'associació en roda de premsa, i la nova junta va manifestar la voluntat de "prioritzar assumptes clau com la implantació real i efectiva de la Llei d'Igualtat, la precarietat laboral, la conciliació familiar i la corresponsabilitat", afegint que "es vetllarà per garantir que els nous equips polítics contemplin la perspectiva feminista en la seva gestió".