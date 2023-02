La criminalitat torna al nivell d'abans de la pandèmia

Actualitzada 11/02/2023 a les 06:47

La criminalitat s’ha situat en aquest darrer any judicial en uns nivells molt similars als d’abans de la pandèmia. Aquesta és la principal conclusió de la memòria de la Fiscalia que va presentar ahir el fiscal general, Alfons Alberca. L’augment de la mobilitat de les persones, una vegada controlat el coronavirus, ha provocat un increment dels delictes per introducció o consum de drogues com l’haixix o la cocaïna, unes 500 infraccions més. “És el retorn a l’època prepandèmica”, va afirmar Alberca. La memòria judicial, corresponent als últims 18 mesos, ja que a partir d’ara l’any judicial coincidirà amb el natural, exposa que s’han registrat uns 15.000 dossiers (uns 10.500 en un any), que suposa que “es mantenen” les actuacions de la Fiscalia en el mateix nivell d’anys anteriors. Durant l’any judicial passat es van iniciar 4.651 causes enfront de les 3.840 del període anterior, fet que suposa que s’han perseguit 4.883 infraccions penals, davant de les 4.055 computades l’any precedent. Això significa que hi ha hagut 811 causes penals més incoades, que suposa un augment superior al 21%, mentre que les infraccions penals investigades han estat 828 més, que representa un increment de la delinqüència aparent xifrada en el 20,42%. Els procediments incoats han estat 3.414 diligències prèvies, 175 per delictes majors, 925 per delictes menors, 132 contravencions penals i cinc en matèria de menors.