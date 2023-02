Fortes inversions tèrmiques aquest matí

Actualitzada 11/02/2023 a les 10:23

Fortes inversions tèrmiques️ a #Andorra amb glaçades importants als fons de vall i temperatures menys fredes en altura️

Fins i tot es registra una temperatura positiva a la Solana (2.470 m), l'única estació meteorològica automàtica del vessant atlàntic d'Andorra pic.twitter.com/aSnJipJhAn — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) February 11, 2023

Dissabte marcat per les altes pressions a bona part de l'oest del continent europeu

A la composició de la imatge ⤵️del satèl·lit️meteosat no es veu cap núvol. Aquesta serà la tendència del cap de setmana☀️ pic.twitter.com/N61AqHYYLC — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) February 11, 2023

El servei Meteorològic informa de fortes inversions tèrmiques que han tingut lloc aquest matí al país, amb glaçades importants als fons de vall i temperatures menys fredes en altura. De fet, indiquen que s'ha registrat una temperatura positiva a la Solana (2.470 m), sent l'única estació meteorològica automàtica del vessant atlàntic d'Andorra. Les temperatures a les 7 del matí eren de -7,6 graus a les Salines, -3,5 graus al Roc Sant Pere i -5,8 graus a la Borda Vidal.El dia d'avui estarà marcat per les altes pressions a bona part de l'oest del continent europeu, amb el sol com a protagonista al país i amb temperatures màximes de 14 graus a la capital i 2 graus al Pas de la Casa. L'anticicló europeu actuarà com a bloqueig demà i oferirà estabilitat, temperatures suaus al migdia i domini del sol, segons la previsió de Meteo. S'espera que la tònica es repeteixi durant tota la setmana entrant, que podrien fins i tot allargar-se fins al cap de setmana vinent.