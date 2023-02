Els bombers van rebre més de 30.000 trucades el 2022

Actualitzada 11/02/2023 a les 15:53

Avui, 11/2 és el dia europeu del #112, número únic d’emergències des del 1991 a tot Europa.

El cos de bombers va rebre 31.517 trucades el 2022, de les quals un 30% van fer-se des del 112, 2.614 més que l'any anterior, segons Protecció Civil. Avui, Dia europeu del 112, el departament recorda que trucar al número d'emergències és gratuït i està disponible les 24 hores dels 365 dies de l'any. Així, incideixen en que per informar correctament de la urgència cal facilitar el nom, el telèfon de contacte i donar l'adreça del lloc dels fets.El número de telèfon 112 es va posar en funcionament el 1992 a Andorra i des d'aleshores la seva gestió s'ha dut a terme des del cos de bombers, coexistint amb el 110, per urgències amb la policia, el 116 per les mèdiques i el 118 per als bombers. Tot i això, la llei de Protecció Civil preveu que Govern presti el servei d'atenció d'emergències a través del 112 en un màxim de tres anys, centralitzant la gestió de trucades de seguretat ciutadana, incendis, salvaments, atenció sanitària urgent i protecció civil.