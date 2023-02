Ubach acorda més cooperació transfronterera amb Espanya

Actualitzada 10/02/2023 a les 13:31

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, s'ha reunit aquest matí a Madrid amb el seu homòleg a Espanya, José Manuel Albares, per abordar l'agenda i l'estat de les negociacions de l'acord d'associació amb la UE. Ubach ha traslladat a Albares la importància que té la presidència d'Espanya del Consell de la UE durant el segon semestre del 2023 i han acordat impulsar una estratègia per fomentar els vincles transfronterers entre ambdós Estats.Tanmateix, la ministra andorrana ha compartit amb Albares la voluntat del Principat d'organitzar un fòrum digital, fet que donaria continuïtat a les temàtiques impulsades durant la presidència andorrana. A més, els ministres s'han felicitat per a la celebració del 30è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països a través del Tractat de Bon Veïnatge, Amistat i Cooperació del 1993, i han manifestat la voluntat de continuar reforçant els vincles bilaterals, segons informa l'executiu.