Traslladen a Barcelona la dona ferida en l'accident a Encamp

Actualitzada 10/02/2023 a les 06:33

La dona de 51 anys que resultar ferida de caràcter molt greu dimecres al vespre en un atropellament al vial d’Encamp va ser traslladada a l’hospital de Sant Pau de Barcelona. La dona, no resident, viatjava com a passatgera en el primer dels vehicles en un xoc múltiple amb cinc vehicles implicats i va ser atropellada després de baixar del cotxe. La víctima va patir un traumatisme greu a la pelvis i a les extremitats inferiors, segons va informar l’hospital. El mateix dimecres a la nit va ser transportada per via ter­restre a l’hospital de Sant Pau per ser tractada de les ferides que havia patit.