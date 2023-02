L'Apda actualitza la guia de cookies

Actualitzada 10/02/2023 a les 09:40

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (Apda) ha actualitzat la seva guia "Ús de cookies, política de privadesa i avís legal" per incorporar les novetats descrites en el document del Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB), "Memòria dels treballs realitzats pel Grup de treball de bàners de galetes", segons informa l'entitat en un comunicat. Així mateix, l'APDA ha publicat la infografia "Contingut i format adequat del bàner de cookies" per tal d'ajudar a indicar als responsables de tractament quin format i quin contingut mínim ha de tenir el bàner de galetes de les seves planes web.En aquest sentit, assenyalen que perquè el consentiment de galetes sigui vàlid, l’EDPB, s'ha d'incloure en el disseny del bàner el botó "rebutjar" o similar, atès que la seva absència en constitueix un incompliment de la normativa; per altra banda, les caselles pre-marcades en una segona capa on l’usuari pot personalitzar la seva tria no constitueixen un consentiment vàlid; l'acceptació/rebuig de la política de cookies ha de tenir un format visua senzill que es basi en un acte positiu (es prohibeixen actes tàcits com seguir navegant com a forma d’atorgar consentiment); així mateix els colors i contrastos confusos que poden induir a escollir una opció sobre una altra poden invalidar el consentiment donat i la informació facilitada s’ha de transmetre de manera fàcilment visible, intel·ligible i clarament llegible.Per altra banda, l'Agència aprofita per recordar a tots els responsables i encarregats de tractament de la llei qualificada de protecció de dades personals, que es dona un període de gràcia fins al 5 d'abril de 2023 per adaptar els seus processos interns i desenvolupar-ne les noves obligacions contingudes. Entre d'altres, aquestes noves obligacions fan referència a la necessitat deque els redactats de polítiques de galetes i polítiques de privadesa de planes web complissin amb la regulació de la LQPD i del propi Reglament. Per això, l'entitat recorda que l’incompliment de les condicions és considerada una infracció molt greu que pot implicar sancions administratives econòmiques amb un import comprès entre 30.000 i 100.000 euros