Els contractistes d’obres afirmen que compleixen la Llei de relacions laborals

L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) va demanar ahir, a través d’un comunicat, que el Govern continuï treballant en el control de les empreses i dels permisos de treball autoritzats perquè no es produeixin possibles irregularitats laborals que perjudiquin els treballadors. Tot i que finalment ahir no es va celebrar l’anunciada reunió entre membres del Govern i la patronal de la construcció per problemes d’agenda, l’Acoda sí que va voler donar la seva opinió amb relació a les inspeccions a peu d’obra que està fent l’executiu aquests últims dies a través del departament de Treball, Immigració i la policia.



