El Thyssen més colorit

El Museu inaugura la temporada expositiva amb ‘Khrôma. L’univers emocional del color’, que compta amb una banda sonora original.

Parlar de colors és parlar d’emocions, sentiments i experiències. Una cosa porta a l’altra sense gairebé adonar-nos-en, i aquesta és precisament la intenció de la setena exposició del Museu Carmen Thyssen, Khrôma. L’univers emocional del color. “Busquem que el visitant connecti no tan sols amb les obres que hi ha exposades, sinó amb el viatge de colors que proposa la col·lecció”, explica Guillermo Cervera, comissari de l’exposició.



Khrôma compta amb una trentena d’obres que van des del segle XIX fins a l’art pop i contemporani. Ara bé, en comptes d’estar organitzades segons el moviment artístic al qual perta­nyen, ho estan per