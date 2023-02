El partit de Cabanes tindrà un titular a la capital i un a Sant Julià, i suplents a les altres parròquies

Finalment hi haurà acord entre DA i L’A a les llistes territorials. Els dos partits fa setmanes que negocien i a principi de setmana el partit de Josep Maria Cabanes va donar oficialment per trencat el pacte. Fins dilluns, però, res és definitiu i un exemple n’és l’entesa que, com a mínim a hores d’ara, ha reeixit entre els dos partits que actualment estan governant

–juntament amb Acció i CC–. El pacte dona dos titulars als liberals, un a Andorra la Vella, que molt probablement ocuparà Jordi Cerqueda, i l’altre a Sant Julià, on per part de DA probablement es mantingui