Concòrdia aplana el camí als socialdemòcrates a Encamp

Concòrdia no presentarà llista a Encamp per no “perjudicar” Agrupament Encampadà. Fonts de la formació van explicar ahir que un dels principals motius per renunciar a aquesta parròquia és evitar poder crear un conflicte amb la formació encampadana que ha arribat a un acord amb el PS i SDP. En aquest sentit, cal destacar que Susagna Venable, que serà la número dos de la llista socialdemòcrata a Encamp, va explicar ahir que l’acord d’Agrupament Encampadà amb el PS no inclou un pacte per a una investidura de Pere López.



