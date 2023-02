Casadevall preveu una "normalització" de la justícia en dos anys amb el pla de xoc

Actualitzada 10/02/2023 a les 14:28



Alberca ha ressaltat també algunes mancances en l'àmbit internacional i ha indicat que no entén com és que encara no s'ha ratificat el conveni de Mérida, que data del 2003 i tracta sobre la corrupció privada. El fiscal general s'ha referit també a la necessitat d'una "reforma integral" del Codi de procediment penal amb l'objectiu d'introduir les noves tecnologies en les investigacions, i de la llei de cooperació internacional per lluitar més eficaçment contra la ciberdelinqüència. Per la seva banda, el fiscal general de l'Estat, Alfons Alberca, ha donat a conèixer el contingut de la memòria judicial, corresponent als últims divuit mesos, ja que a partir d'ara l'any judicial coincidirà amb el natural. Durant aquest període s'han comptabilitzat més de 15.000 dossiers, uns 10.500 en un any, el que suposa que "es mantenen" les actuacions de la Fiscalia en el mateix nivell d'anys anteriors.

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha manifestat aquest matí durant la inauguració de l'any judicial que, amb les noves incorporacions que preveu el pla de xoc hi haurà una "normalització" de la justícia en un parell d'anys. D'aquesta manera, Casadevall ha donat a entendre que cap al 2026 es podrà notar una agilització de les causes judicials.El president del CSJ ha aprofitat també l'acte públic, com ha fet en altres ocasions, per reclamar una vegada més la independència pressupostària de la justícia, àmbit que avui dia depèn del Govern. No es tracta, segons ha reiterat, de disposar de més diners, sinó de "guanyar en agilitat, de la mateixa manera que passa ja en molts països, el que reforçaria la independència d'aquest poder de l'Estat".