Arrestat un home per vendre droga i dos més per agredir-lo

Actualitzada 10/02/2023 a les 11:00

Un home resident al país de 22 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per vendre petites quantitats de droga. Els fets van tenir lloc dimecres a la tara al Pas de la Casa arran de la detenció de dos homes, no residents de 24 i 25 anys, que l’havien agredit la matinada del mateix dia a l’interior d’un restaurant de la localitat encampadana.Els detinguts es trobaven en possessió de 0,8 grams de cocaïna que els hauria venut l’home de 22 anys i s’haurien sentit estafats. També van causar danys a l’establiment en empentar l’agredit contra un aparador de vidre.Per altra abanda, els darrers dos dies la policia ha detingut tres homes més, tots tres no residents al país, per possessió de drogues. Un d’ells, de 29 anys, va ser arrestat a la frontera amb França amb 2,2 grams de cocaïna i 6 d’haixix. Al segon, de 22 anys, se’l va detenir al Pas de la Casa amb 0,8 grams d’heroïna. També a la vila fronterera es va detenir un tercer, de 20 anys, amb 0,6 grams de cocaïna.Així mateix, la policia va detenir una resident de 29 anys per injúries, lesions, desobediència i resistència greu als agents durant una intervenció a la Massana perquè un grup de persones estava fent molt de soroll de matinada, segons informa el cos en un comunicat. La dona, que formava part del grup, va tenir una reacció desproporcionada amb els funcionaris.També, per resistència i insults als policies durant un control al Pas de la Casa per consum de begudes alcohòliques al carrer va ser arrestada una altra dona no resident de 22 anys.A més, aquesta setmana, pel que fa al consum d’alcohol al volant, la policia ha detingut un resident de 35 anys amb una taxa de 0,93 i un no resident de 30 anys per un positiu de 0,98.