Andorra Telecom no espera novetats sobre 'roaming' fins al juny

Nadal creu que “les negociacions van bé”, però reconeix que la situació s’ha alentit

Andorra Telecom es va mostrar ahir més optimista amb la negociació amb la Unió Europea. Després que es mostressin dubtes des de la companyia, ahir el director general de la parapública, Jordi Nadal, va assegurar que “les coses amb la UE van bé”. Tanmateix, Nadal va apuntar que les negociacions “són lentes, ara sabem que fins al juny no hi haurà novetats”. Així, amb relació al possible final del sistema de roaming, Nadal va assegurar que “si per que caigui el roaming volem dir que els turistes no paguin ja hi estem d’acord”. En aquest sentit, el directiu va recordar