Unicef fa una crida urgent per enviar 20.000 euros als infants de Turquia i Síria

Actualitzada 09/02/2023 a les 14:17

Unicef Andorra ha llençat una crida urgent a la societat andorrana per enviar de forma immediata 20.000 euros d’ajuda als infants de Síria i Turquia afectats per al terratrèmol, segons informa l'entitat en un comunicat. En aquest sentit, demanen a la comunitat internacional que es mobilitzi per garantir les necessitats dels infants, reconeixent que es troben entre els més vulnerables.L'organització recorda que el terratrèmol inicial de magnitud 7,7 va arribar poc després de les 04:00 hora local, quan molts infants i famílies estaven adormits a casa, amb un segon terratrèmol de magnitud 7,6 que va colpejar més tard.La xifra combinada de morts pels dos grans terratrèmols i les més de 600 rèpliques que van assolar Turquia i Síria el dilluns ha arribat a més d'11.000 persones -inclosos molts infants- amb milers d'altres ferits, amb la destrucció massiva d'edificis i altres infraestructures essencials. A més, s'espera que aquestes xifres continuïn creixent a mesura que s’actualitzin les dades.Així, Unicef destaca que a Síria, una prioritat immediata és garantir que els infants i les famílies afectats tinguin accés a serveis d'aigua potable i sanejament segurs, fonamentals per prevenir malalties en els primers dies d'una crisi. Una altra gran prioritat és la de la protecció de la infància, així com garantir que els infants vulnerables tinguin accés a la nutrició i l'educació.A Turquía, l'entitat informa que s'estan coordinant amb el govern turc i la Presidència de Gestió de Desastres i Emergències sobre les necessitats emergents vinculades a la resposta humanitària més àmplia. En aquest cas, la prioritat immediata és garantir que els infants i les famílies afectades rebin el suport que necessiten proporcionant suport psicosocial immediat, operacionalització d'espais amigables per a la infància i espais d'aprenentatge temporals, avaluació de les principals estacions d'aigua i serveis respectius, així com necessitats de salut i nutrició. Per això, Unicef informa que està treballant amb el Ministeri de Família i Serveis Socials (MoFSS) per garantir la protecció dels infants a les províncies afectades, i ja ha evacuat centenars de infants que viuen en llars d'infants i altres institucions a llocs segurs. També dona suport al Govern en el subministrament de roba i mantes d'abric d'hivern per a milers de infants i nadons, kits d'higiene per a famílies.