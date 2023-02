Una vianant ferida greument en un atropellament

Actualitzada 09/02/2023 a les 06:08

Una dona no resident va resultar ahir ferida de caràcter molt greu en un atropellament al vial d’Encamp, al tram que toca amb la rotonda de Radio Andorra. Els fets van tenir lloc pels volts de les 20.15 hores i la via va estar tallada durant més d’una hora, fins que es van poder retirar tots els vehicles que s’hi van acabar veient implicats. La dona viatajva com a passatgera en el primer dels vehicles implicats i va ser atropellada després de baixar del mateix. Una furgoneta i quatre cotxes es van veure implicats.Els sanitaris del SUM es van desplaçar fins al lloc dels fets per atendre la ferida i traslladar-la fins a l’hospital. Es tracta d’una dona que hauria patit ferides molt greus però a l’hora de tancament de l’edició se’n desconeixia l’abast. El fet que el succés obligués a tallar el trànsit en aquell tram del vial de circumval·lació encampadà va provocar algunes retencions a la zona.