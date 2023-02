Recollida d'ajuda solidària per Turquia

Actualitzada 09/02/2023 a les 16:15

Bulent Karayilan, el propietari del restaurant Delícies Turques d'Escaldes-Engordany, ha impulsat la recollida d'ajuda solidària de roba d'hivern, productes d'higiene i material divers pels afectats pel terratrèmol de magnitud 7,8 a Turquia el passat dilluns que ja ha causat més de 16.000 morts.Han estat moltes les persones que han acudit a la crida solidària que Karayilan va començar aquest dimecres a través de les xarxes socials, entitats andorranes solidàries com Carisma o la Creu Roja i pel boca a boca. La resposta social ha estat tan immediata que avui l'impulsor de la recollida no ha pogut obrir el restaurant davant del gran volum de material que ja s'ha començat a acumular al carrer. De fet, aquesta tarda encara està previst que arribin tres palets per part de l'empresa Viladomat amb roba d'hivern.Karayilan explica que avui ja no podrà acceptar més roba perquè n'ha arribat molta, però demà en tornarà a recollir. "Des d'ahir a la tarda fins avui, hem rebut moltes coses. En poques hores, han vingut moltes persones", explica molt agraït. El propietari destaca que ara la crida se centra en productes d'higiene per dones i infants que és el que més els fa falta donat que entre Andorra i Espanya ja s'ha recollit molta roba d'abrigar. "El consolat ens ha informat que a Barcelona també han recol·lectat molt de material", destaca.El restaurant s'ha encarregat de fer la recepció de tot el que la gent ha anat portant i aquesta tarda ho ordenaran i empaquetaran en caixes per fer-ne la distribució. "Estem molt contents perquè hi ha molt de material, estem desbordats", explica Miquel Àngel Castellon, ajudant i col·laborador de la iniciativa.L'establiment té previst obrir demà quan es traslladarà tot l'equipament recollit d'Andorra a unes naus industrials que la representació diplomàtica turca a Barcelona ha llogat a l'aeroport del Prat. El transport des del Principat el faran amb un camió i una furgoneta que l'empresa if Rent els ha proporcionat de manera altruista. "Els anirem a buscar aquesta tarda i mirarem si amb aquests dos vehicles ho podem transportar tot", explica Castellon. Així, el material sortirà cap a la capital catalana aquest vespre o demà al matí. El vicecònsol del Consolat General de la República de Turquia a Barcelona, Erdi Akdik, els ha facilitat els tràmits duaners i han rebut l'autorització tant de la duana espanyola com andorrana.Des de Barcelona s'enviarà a la zona afectada pel sisme a través de l'aerolínia Turkish Airlines per ajudar als damnificats. Dos vols sortiran demà, divendres 10 de febrer, un a les 14 hores i l'altre a les 18 hores amb roba i un tercer avió s'enlairarà el dia 12 de febrer amb productes d'higiene, segons han explicat Karayilan i Castellon.