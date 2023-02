Més de 100.000 euros per promocionar el país a Madrid

Andorra Turisme treballa per promoure el Principat com a destinació turística i gastronòmica, també a França i al Regne Unit

Andorra Turisme ha fet públiques al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) diverses adjudicacions per tal de promocionar-se a diversos països. La més recent data d’ahir, quan Andorra Turisme va fer pública l’adjudicació mitjançant contractació directa de la passada participació en la Fira de Turisme Fitur 2023 a Madrid, per promoure la destinació Andorra per un import de 55.000 euros a Institución Ferial de Madrid-Ifema Madrid.



També amb destí Madrid, la parapública ha revelat que destina 60.000 euros a Foro de Debate, SLU, per la seva recent participació en el certament gastronòmic Madrid Fusión 2023. L’objectiu era promoure Andorra com a