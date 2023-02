Marian Sanchiz serà la número 2 de Quim Miró a la capital

Actualitzada 09/02/2023 a les 10:16

Marian Sanchiz es presentarà com a número 2 de la llista territorial d'Andorra la Vella de la coalició que han format el PS i SDP acompanyant al socialdemòcrata Quim Miró. Sanchiz és una persona de la màxima confiança de Jaume Bartumeu i va ocupar el càrrec de cap de gabinet del govern amb ell en la legislatura del 2009 al 2011.La candidata d'SDP a la capital per als comicis del 2 d'abril és membre de l'executiva del partit i s'acaba de jubilar de la feina que exercia com a professora a l'escola de batxillerat del sistema andorrà.Els partits continuen treballant amb intensitat per designar els integrants de les candidatures per a les eleccions generals i per això anit es va reunir el comitè parroquial de Demòcrates a Escaldes. El que ja s'ha decidit és que Marc Magallon ocuparà el número 2 de la parroquial tot i els recels d'alguns membres de DA. Per escollir el cap de llista Trini Marín, que és una de les possibles candidates a liderar la proposta taronja i liberal, es va adreçar a Montserrat Capdevila, excònsol escaldenca i presidenta del consell d'administració de la CASS, per proposar-li encapçalar la territorial. Capdevila va rebutjar la proposta perquè no vol tornar a primera línia política i perquè no es trobaria còmoda amb el tàndem amb Magallon.Acció també ultima la confecció de les llistes i segueix treballant per presentar-se per la Massana. El partit de Judith Pallarés ha escollit el conseller comunal Josep Fuster, que estava present a la corporació de Ciutadans Compromesos com a liberal, perquè encapçali la territorial. Fuster, que no tenia assignada cap àrea a la corporació, ha anunciat aquest matí que renuncia a l'acta de conseller massanenc per concórrer a les eleccions del 2 d'abril.Per la Massana a més podria presentar llista Terceravia. El projecte es complica perquè hauria de ser l'exsíndic Joan Gabriel l'encarregat d'impulsar la candidatura i això suposaria fer una llista opositora a Raul Ferré, amb qui té molt bona relació. Gabriel s'ha declarat pintadista públicament i per això és difícil que sense ell pugui tirar endavant la territorial massanenca de Terceravia.