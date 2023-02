La incògnita de l'ordinador

El ministeri fiscal demana cinc mesos de presó condicional per a una secretària acusada d’apropiar-se del portàtil de la feina mentre estava de baixa.

Cinc mesos de presó condicional és el que demana el Ministeri Fiscal per a una secretària acusada d’apropiar-se i d’intentar vendre l’ordinador de feina mentre estava de baixa. L’acusada treballava per a una empresa privada del país i dijous 24 d’octubre del 2019 el cap la va enviar a comprar un ordinador portàtil per poder treballar des de casa. Un mes després de fer la compra, fent servir la targeta de crèdit de l’empresa, la treballadora va agafar la baixa per problemes de salut i no va tornar l’ordinador fins un mes després. L’empresa, però, ja havia interposat una denúncia