El PIB nominal creixerà un 4,9% aquest any

Actualitzada 09/02/2023 a les 12:33

El Producte Nacional Brut (PIB) nominal andorrà augmentarà enguany un 4,9% i el real un 0,8%, segons l'informe publicat avui per Estadística. Les previsions de creixement del PIB d'Andorra pugen a un 6% l'any que ve, un 5,3% el 2025, un 4,1% el 2026 i un 3,6% pel 2027. El càlcul per enguany se situa lleugerament per sota de la previsió del PIB espanyol i de la zona euro, que és del 5,3% i del 5,2%, i lleugerament per sobre del francès, que preveu un creixement del 4,2%.En el mateix informe, Estadística preveu que l'IPC augmentarà a finals d'any un 3,9%, la mateixa xifra prevista per França, i per sota de l'esperada a Espanya i a la Unió Europea, que situen l'increment en un 4,1% i un 4,5%, respectivament.El quadre macroeconòmic indica que la massa salarial incrementarà un 4,9% enguany i el nombre d'assalariats pujarà un 7,1%. Tanmateix, la importació de béns augmentarà un 3,9% i les exportacions seran un 7,1% superiors.