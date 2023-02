L'ADA va atendre una trentena de dones per problemes econòmics i separacions el 2022

Actualitzada 09/02/2023 a les 19:12

El punt d'informació a la dona (PID) de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) va atendre l'any passat tretze consultes relacionades amb la falta de recursos econòmics i pensions baixes. Segons informa l'ADA, durant el 2022 setanta dones van acudir presencialment al punt d'informació i es van fer una trentena de consultes telefòniques. Els casos relacionats amb els problemes per trobar un habitatge, per finalització de contracte o falta d'oferta a preus assequibles al mercat, van ser dels més freqüents, amb un total de divuit consultes. A més, dinou més van ser relacionades amb separacions i cinc en casos de violència de gènere. En aquest darrer cas, l'ADA indica que es deriva la víctima a la institució o servei corresponent.El PID és un servei integral ofert per l'ADA que ofereix orientació personalitzada de la mà d'una mediadora social.