L'Acoda demana a Govern que segueixi controlant els permisos laborals

Actualitzada 09/02/2023 a les 19:05

L'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) rebutja la situació de precarietat i il·legalitat en la contractació laboral i demana a Govern que "continuï treballant en el control i seguiment d'empreses i de permisos de treball autoritzats". Els constructors asseguren en comunicat d'empresa que les empreses vinculades a l'agrupació compleixen amb la llei de relacions laborals i la legislació de prevenció de riscos i de seguretat social. Tanmateix, manifesten que des de l'Acoda continuaran treballant per la professionalització del sector amb formacions per "garantir la seguretat i salut dels treballadors". Finalment, l'associació es posa a disposició de l'executiu i els organismes públics per "evitar tant l'intrusisme per part d'empreses no autoritzades, així com de males praxis laborals produïdes per altres empreses".