Gili descarta anar a qualsevol llista per a les eleccions

Actualitzada 09/02/2023 a les 13:08

Rosa Gili finalment no anirà a cap llista electoral. Tal com s’esperava, la cònsol major d’Escaldes-Engordany no formarà part de cap llista per a les eleccions generals del proper 2 d’abril. Ara fa unes setmanes, Gili va reconèixer que “van haver aproximacions informals” per part d’alguns partits, però aquest matí ha descartat anar a una llista.“El dilluns estaré al despatx esperant les llistes que es puguin presentar però no tinc previst que el meu nom hi figuri en cap” ha assegurat la cònsol major d’Escaldes.