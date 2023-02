'L'estafador de l'amor' accepta dos anys i tres mesos de presó

Va enredar una dona fent-se passar per andorrà i fill de propietaris d’una clínica

Albert Cavallé, anomenat L’estafador de l’amor, va acceptar ahir a l’Audiència de Barcelona una pena de dos anys i tres mesos de presó per estafar prop de 70.000 euros entre el 2015 i el 2017 a cinc dones que havia conegut per xarxes socials. La Fiscalia i l’acusació particular li demanaven inicialment gairebé deu anys de presó, però la confessió, l’acord amb totes les parts i el retorn dels diners han fet rebaixar substancialment la condemna, que intentarà que no comporti l’ingrés a presó. Cavallé ja ha estat jutjat diverses vegades per fets similars, amb algunes condemnes i absolucions, però