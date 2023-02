Els hotelers tornaran a tenir quotes de temporers d'estiu

Actualitzada 09/02/2023 a les 12:53

Govern repetirà l'any que ve les quotes d'estiu per a temporers. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el ministre de Turisme, Jordi Torres, s'han reunit avui amb els representants del sector hoteler per fer balanç de la prova pilot. Els ministres n'han fet una bona valoració i han confirmat que la iniciativa es repetirà l'any que ve. De fet, han indicat que de les 1.702 persones que es van acollir a la quota d'estiu, 1.141 venien ja d'haver treballat durant l'hivern anterior i 1.341 han repetit aquest hivern.D'altra banda, Torres i Rossell també han tractat amb els hotelers el balanç de les quotes de temporada d'hivern i han explicat que enguany s'han aprovat un total de 7.222 places, de les quals actualment n'hi ha 6.318 de cobertes. La gran majoria, segons l'executiu, estan destinades al sector hoteler -3.990-, i la resta es distribueixen en pistes, agències de viatge, botiges de lloguer d'esquís i comerç. Govern manifesta que les dades, que són més altes que la temporada passada, confirmem un repunt del turisme i la millora de tot el sector respecte a l'any passat.L'executiu recorda que si una persona ha treballat durant tres temporades al país en la mateixa ocupació -sense ser necessari que siguin consecutives- podrà optar a obtenir un permís de residència i treball. El tràmit pot demanar-se a Immigració a partir del dilluns 3 d'abril. Els ministres han exposat que actualment hi hauria 1.281 persones que podrien acollir-se a aquesta possibilitat.